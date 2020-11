Reclame Code Commissie: ’Opvallend veel klachten over Gezond Verstand’

In het magazine worden omstreden theorieën over de coronapandemie en de klimaatcrisis gedeeld. Het spotje was onder meer veelvuldig te horen op NPO Radio 1. Het aantal klachten dat de Reclame Code Commissie had ontvangen was „opvallend groot, in zeer korte tijd.” Daarom werd de klacht donderdag met voorrang behandeld tijdens de eerstvolgende zitting, aldus de zegsvrouw.

De klachtencommissie maakt de uitspraak binnen zo’n twee weken kenbaar aan de beide partijen. Die hebben dan nog twee weken om in beroep te gaan tegen de uitspraak. Pas daarna wordt de uitspraak op de website van de RCC gecommuniceerd en, indien nodig, actie ondernomen.

STER

De Stichting Ether Reclame (STER) liet eerder weten geen reden te zien om de spotjes van de zender te weren. De Reclame Code Commissie krijgt de afgelopen dagen weer enkele tientallen klachten over een nieuw spotje van het blad, dat vanaf deze week op NPO Radio 1 te horen is. De commissie kan niet zeggen of deze klachten apart in behandeling worden genomen of ’meeliften’ op de zaak die donderdag diende.

Eind oktober zei minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken dat winkels Gezond Verstand gewoon mogen verkopen, maar dat ze wel moeten wel opletten hoe ze zo’n blad presenteren. Het past immers eerder naast de Fabeltjeskrant dan tussen de medische literatuur, aldus de bewindsvrouw.