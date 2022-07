Ook in hoger beroep 20 jaar voor liquidatie door flatspringer

A. werd bekend als één van de twee flatspringers. Hij werd op 9 januari 2018 gepakt nadat hij samen met Anel B. werd achtervolgd door de politie. Ze vluchtten de flat van Zouagh in en sprongen toen het arrestatieteam binnenkwam van driehoog van het balkon. Pas daarna werd het lichaam van Zouagh gevonden.

Zouagh was van dichtbij in zijn slaap doodgeschoten. "De man was weerloos. Hij is het slachtoffer van een kille en geplande liquidatie", aldus het hof. Over het motief is nooit echt iets verteld. Er was wel al langer een conflict waarbij al eerder was geschoten.