Ollongren bij bezoek Zelenski in Soesterberg: ’Uw gevecht is ons gevecht’

Minister Ollongren (Defensie) zegde bij het bezoek een mobiel laboratorium toe voor forensisch onderzoek in Oekraïne. Ook beloofde ze dat Nederland doorgaat met wapenleveranties. „Uw gevecht is ons gevecht”, zei Ollongren tegen Zelenski, die aan het einde van zijn bezoek aan Nederland een vermoeide indruk maakte. „Wij voelen het als onze taak om u te steunen”, aldus Ollongren.

BBB-leider Caroline van der Plas en PVV'er Geert Wilders hebben verstek laten gaan bij het bezoek van de Oekraïense president Volodimir Zelenski.

Zelenski sprak een uur lang met militairen uit Nederland en Oekraïne, in het bijzijn van Ollongren en premier Rutte. Onder de militairen is generaal Boers van het materieel logistiek commando, die verantwoordelijk is voor het klaarmaken van Nederlands materieel voor Kiev, zoals pantserhouwitsers en ander wapentuig. Zelenski kreeg wapens te zien die naar zijn land worden gestuurd, zoals het Patriot-luchtverdedigingssysteem.

Herstel

De Oekraïense president sprak ook met soldaten uit zijn eigen land die gewond raakten op het slagveld en nu in Nederland revalideren. Sommigen van hen zijn hun benen kwijtgeraakt en lopen met protheses. Zelenski gaf hen een horloge. Voor één Oekraïner ging de president op de knieën: op de grond schreef hij een persoonlijke boodschap op een shirt met de geel-blauwe kleuren van de Oekraïense vlag.

Defensieminister Kajsa Ollongren met president Volodimir Zelenski op de vliegbasis van Soesterberg donderdag. Ⓒ ANP / Associated Press

„Bye, bye, all the best.” Met die woorden – samen met een gebalde vuist – nam Zelenski afscheid van het gezelschap in Soesterberg. Daarop stapte hij in de auto die hem naar Schiphol rijdt, vanwaar hij terugreist naar Kiev. Kort daarvoor bedankte de president nogmaals de Nederlandse bevolking voor alle steun: „Ik zal deze dag niet vergeten. Ik zag veel mensen op straat die met hun blikken een boodschap van steun afgaven. De houding van het Nederlandse volk heeft veel indruk op mij gemaakt.”