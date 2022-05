Kuipers: voorlopig geen nieuwe ronde herhaalprikken tegen corona

Het RIVM ziet de nut of noodzaak van weer een nieuwe herhaalprik op dit moment niet in, licht Kuipers toe in een brief aan de Tweede Kamer.Volgens het gezondheidsinstituut verhoogt een herhaalprik kort na het toedienen weliswaar de bescherming tegen corona, maar is nog niet bekend of en in welke mate die bescherming daarna weer afneemt.

In de huidige coronaluwe periode, vindt het RIVM het niet nodig om groepen die drie maanden geleden een booster hebben gehad opnieuw een herhaalprik te geven. Het gezondheidsinstituut geeft er de voorkeur aan om langere tussenpozen te hanteren dan die drie maanden, omdat dat de immuunreactie op lange termijn waarschijnlijk verhoogt.

Herfst

Daarnaast is het logischer om weer herhaalprikken te gaan bieden ’kort voor een verwachte toename van de infectiedruk’, aldus het RIVM. In de herfst, dus. Wel wordt de komende tijd nog gekeken of bepaalde groepen - bijvoorbeeld tachtigplussers en bewoners van verpleeghuizen - misschien eerder in aanmerking moeten komen voor een herhaalprik.