Fox krijgt de schuld

Een aanhanger van president Donald Trump protesteert in de hoofdstad van de staat Georgia, Atlanta, tegen het ’nepnieuws’ dat verspreid zou worden door FoxNews, jarenlang de favoriete zender van de president. Ⓒ foto REUTERS

WASHINGTON - Start president Trump MAGA TV of Trump News Network? Richt hij zich op 2024? Of zet hij toch nog een keer vol aan voor een juridische strijd over de verkiezingsuitslag? Trump is al een paar dagen grotendeels uit beeld, en de speculaties over zijn volgende stappen nemen toe. Helemaal zolang de bewijzen voor een verkiezingsfraude groot genoeg om de uitslag te veranderen, uitblijven.