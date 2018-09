'Student moet stage kunnen lopen bij zzp'er'

Dat adviseert Actal (Adviescollege toetsing regeldruk) aan minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De huidige reglementen leveren voor deze doelgroep in de praktijk beperkingen op. Een aantal reglementen verbiedt expliciet dat eenpitters een leerwerkbedrijf zijn, maar soms vloeit deze beperking voort uit nadere voorwaarden. „Zo stellen vrijwel alle erkenningsregelingen de eis dat er een begeleider moet zijn. In sommige reglementen is echter ook bepaald dat er in geval van vakantie of ziekte een vervanger in het bedrijf aanwezig moet zijn. Aan deze laatste eis kunnen zzp´ers en eenmanszaken gewoonweg niet voldoen’’, zegt Jan ten Hoopen van Actal.

Hij pleit ervoor dat bepaalde belemmeringen uit de erkenningsregelingen zouden kunnen worden geschrapt. „Met de huidige veranderingen op de arbeidsmarkt, waaronder het toenemend aantal zzp´ers en het ontstaan van allerlei nieuwe vormen van arbeidsrelaties, moet dat in de toekomst anders worden. Anders lopen we het risico dat vraag en aanbod van leerplekken niet meer goed op elkaar aansluiten.’’

Ook procedures rondom de verweving en uitvoering van stages en leerwerktrajecten moeten beter worden afgestemd op de bedrijfsprocessen van ondernemingen. Een gebrek aan afstemming leidt op dit moment tot irritaties en onnodig tijdverlies voor zowel de ondernemer als de scholier. Zo leiden verplichte handtekeningen bijvoorbeeld tot vertraging bij het tot stand komen van overeenkomsten.

Bussemaker moet er ook voor zorgen dat naast de erkenningsregelingen ook de subsidieregelingen worden vereenvoudigd.