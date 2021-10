Premium Het beste van De Telegraaf

Deze twintigers wonen als 80-jarigen

Door Sigrid Stamkot

Noami en haar vriend Sacha: „Wij voelen ons thuis in de jaren 20.” Ⓒ Marcel van Hoorn

Een interieur dat zoveel mogelijk uit items uit voorbije decennia bestaat: sommige mensen stappen over de drempel van hun huis een heel andere tijd in. Naomi van het Hof (29) en haar vriend Sacha (27) hebben hun appartement in Sittard zoveel mogelijk in jaren 20-stijl ingericht.