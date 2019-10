’Te weinig’ edelherten afgeschoten op Oostvaardersplassen

Uit die cijfers blijkt dat er in oktober van dit jaar 1525 edelherten rondliepen. Een jaar eerder waren dat er nog 2320. Het door Staatsbosbeheer gestelde doel was om op 1 januari 2020 nog 490 edelherten over te houden. Dat betekent dat er de komende winter nog 1035 edelherten geschoten moeten worden.

Dat is iets wat de instantie niet voor 1 januari denkt te kunnen klaren. Volgens woordvoerder Joke Bijl heeft dat ook te maken met de relatief hoge temperaturen sinds de hervatting van het afschot in september. ,,Daardoor zijn de dieren nog in een goede conditie en alerter.”

Staatsbosbeheer mikt er nu op om dit voor 15 maart 2020 voor elkaar te krijgen. Daarna loopt de schietvergunning namelijk af. Eigenlijk had de instantie het streefgetal van 490 afgelopen maart al moeten bereiken, maar dat lukte niet omdat pas vanaf december 2018 met afschot van start kon worden gegaan. Dit vanwege meerdere rechtszaken die dierenorganisaties hadden aangespannen. Sinds die tijd zijn er in totaal 1785 edelherten afgeschoten. Het afschot heeft als doel het voorkomen van de taferelen van anderhalf jaar geleden, toen edelherten honger leden en uiteindelijk alsnog moesten worden afgeschoten.

Daarnaast liepen er in oktober van dit jaar 490 konikpaarden rond in het gebied. Er zijn het afgelopen jaar ongeveer 210 paarden uitgeplaatst naar andere natuurgebieden. Een jaar eerder lag het aantal konikpaarden op 610. Het aantal heckrunderen is in een jaar tijd juist gestegen van 200 naar 280.