Minister Schouten roept deskundigen bijeen na uitbraken vogelgriep

Op meerdere pluimveelocaties in ons land zijn uitbraken van een besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. Het gaat om vier locaties in Zeewolde (twee keer), Grootschermer en Assendelft. Ook een vleeskuikenbedrijf in het Gelderse Otterlo met 4100 kippen is uit voorzorg geruimd. Standaardprocedure is dat bij vaststelling van de ziekte de stallen worden geruimd. Bij een pluimveebedrijf in Zeewolde zijn bijvoorbeeld zo’n 10.000 vleeseenden geruimd.

Ook worden andere omliggende bedrijven geblokkeerd, zijn er vervoersverboden, mag mest niet worden verplaatst en mogen eieren niet worden aangeboden. Tevens is een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht om te voorkomen dat de vogels in contact komen met zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

’Vaccineer ook vogels’

Dierenrechtorganisatie Wakker Dier bekommert zich met name over de dieren die -bij aantreffen van de vogelgriep- worden vergast. „Telkens weer laat het kabinet grote aantallen dieren letterlijk stikken. Terwijl vaccinatie tegen vogelgriep mogelijk is”, schrijft Wakker Dier. Vogels vaccineren tegen vogelgriep moet wat die organisatie betreft snel tot de mogelijkheden gaan behoren.

Ook de Dierenbescherming opperde eerder om in te zetten op vaccineren van kippen, eenden en bijvoorbeeld kalkoenen. Maar volgens demissionair Landbouwminister Schouten is dat momenteel niet mogelijk. „Er zijn geen effectieve, goed werkzame vaccins beschikbaar waarvan verwacht wordt dat zij voldoende beschermen tegen de huidig circulerende varianten van het hoog-pathogene vogelgriepvirus.”

Gekeken zal worden of nadere maatregelen nodig zijn. Dierziektedeskundigen beoordeelden „het risico op insleep van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven begin vorige week in als hoog”, aldus Schouten. Het advies van de deskundigen wordt komende week verwacht.