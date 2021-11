Opnieuw vogelgriep bij pluimveebedrijf Zeewolde: 10.000 dieren geruimd

De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In een straal van 3 kilometer rond het besmette bedrijf liggen vier pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden geblokkeerd. Twee hiervan stonden leeg, de overige twee worden onderzocht op vogelgriep. Er liggen veertien andere pluimveebedrijven in een straal van 10 kilometer rondom de besmette locatie. Er is per direct een vervoersverbod afgekondigd in een zone van 10 kilometer rondom het besmette bedrijf.

Vorige week werd al vogelgriep geconstateerd op een ander pluimveebedrijf in Zeewolde. Toen kondigde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een landelijke ophokplicht af.