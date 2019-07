Toerist (23) breekt nek op waterglijbaan Benidorm

Het ongeluk gebeurde toen David Briffaut van de glijbaan ging en het vervolgens helemaal misging. Met spoed werd hij naar de intensive care gebracht, waar bleek dat hij twee nekwervels heeft gebroken. Hij is in het ziekenhuis geopereerd en mogelijk volgt er nog een operatie.

Zijn familie laat weten dat het een raadsel voor hen is hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. „Wij bidden voor een mirakel, maar er is ons verteld dat de verwondingen zeer ernstig zijn”, vertelt een oom van Briffaut aan the Mirror.

Eigen risico

De man ging volgens zijn familieleden op een normale manier van de glijbaan, ook zou hij niks gedronken hebben. Zij dringen daarom aan op een onderzoek naar het incident, maar waterpark Aqualandia laat in een verklaring weten dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de verwondingen Briffaut. Zij claimen dat hij zich niet aan de regels heeft gehouden.