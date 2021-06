Verstandelijk beperkte sporters onder indruk van hoog bezoek: Máxima op rode hakken

Op hoge rode sleehakken sloeg de koningin een hockeyballetje met enkele deelnemers om vervolgens bijna een strike te bowlen in een potje met Steve. Die was zichtbaar onder de indruk van het bijzondere bezoek in de sporthal in het Haagse Zuiderpark. Hierna sprak de koningin nog met enkele tennissers, jong en oud. Voor deelneemster Angelique kon de dag niet meer stuk. Niet alleen omdat ze met koningin Máxima even had gekletst. „Ik hou gewoon heel veel van tennissen en doe dit al 40 jaar en nu hier de komende dagen.”

De Koningin nam bij aankomst de felicitaties in ontvangst voor het VWO-diploma van oudste dochter Amalia. Ze liet weten niet verrast te zijn dat ze was geslaagd maar wel heel trots dat het cum laude was.

De Nationale Spelen waren eigenlijk in de planning voor 2020 maar door corona werd het een jaar uitgesteld. „We hebben er hard aan gewerkt. Zeker 56 vergaderingen, om het nu toch voor mekaar te krijgen”, liet voorzitter Anja Overhoff weten aan koningin Máxima. In een aangepast programma hebben de deelnemers dan toch hun spelen. „Het is voor deze groep van sporters met een verstandelijke beperking juist zo belangrijk dat ze een podium krijgen”, geeft directrice Sandra van Koningsbrugge mee aan de Koningin net voordat ze de zaal met sporters bezoekt.

Na een rondje langs de velden sprak ze nog een videoboodschap in voor de deelnemers en toeschouwers die voornamelijk digitaal de Special Olympics zullen volgen. Vanavond wordt een olympische vlag ontstoken waarna de deelnemers twee dagen lang op en rond de campus in Den Haag zich uit kunnen leven op diverse sporten.