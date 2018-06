Frederike Geerdink vrijgesproken

De Turkse aanklager had vorige week al vrijspraak gevraagd, omdat Geerdink op basis van de Turkse antiterreurwet niet kan worden veroordeeld. In het bewijs dat tegen haar is aangedragen, onder meer blog-, Twitter- en Facebookberichten, is namelijk niet opgeroepen tot geweld. Ook Geerdinks advocaat vroeg vrijspraak.

„Het was toch even spannend”, reageert de journaliste kort na de uitspraak. „Ik dacht: straks zeggen ze toch iets anders.” Geerdink voelt zich opgelucht en is blij dat ze weer aan de slag kan. „Back to business. Eindelijk. Dit heeft allemaal veel tijd gekost.”

De journaliste werd in januari kort aangehouden. Dat gebeurde tijdens een bezoek van minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders aan Turkije. Die dreigde daarop het land te verlaten als Geerdink niet direct zou worden vrijgelaten.

Minister Koenders is blij met de vrijspraak. „Dit is een goede afloop van deze zaak, en goed nieuws voor Fréderike. Maar ondanks dit goede nieuws is het van belang om aandacht aan persvrijheid en vrijheid van meningsuiting in Turkije te blijven besteden, ook in Europees verband.”