Gearresteerd Bulgaars spionagetrio deed zich voor als journalist

Londen - Het trio Bulgaren dat nu in de Britse cel zit op verdenking van spionage voor Rusland deed zich geregeld voor als journalist om hun doelwitten te observeren. Orlin Roussev (45), Bizer Dzhambazov (41) en Katrin Ivanova (31) behoorden tot een spionagegroep van vijf mensen die in februari gearresteerd werd in Londen en Great Yarmouth. De arrestatie van de spionagegroep werd dinsdag bekendgemaakt door Scotland Yard.

Katrin Ivanova en Orlin Roussev (r) Ⓒ 123rf