Parade-publiek bepaalt liefdesscènes

Daniël Cornelissen, Judith van den Berg en Thor Braun (v.l.n.r.) spelen ’Alles wat liefde is’. Ⓒ Diederick Bulstra

De Parade is weer in aantocht. Aanstaande vrijdag opent het rondreizende theaterfestival voor het eerst deze zomer de poorten op het Museumpark in Rotterdam. Dan kan er weer worden gezwierd in de zweefmolen, gedanst in de Silent Disco en uiteraard een van de vele voorstellingen in de tentjes worden bezocht.