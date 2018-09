Sportvliegtuig neergestort op Duitse snelweg

Het toestel was volgens de politie opgestegen van de luchthaven Oldenburg-Hatten, ten westen van Bremen en 100 kilometer over de Nederlandse grens. Door nog onbekende oorzaak is het kort daarna verongelukt. Het kwam vlak naast de vangrail terecht. Een afrit van de snelweg moest wegens ontploffingsgevaar worden afgesloten.

