Ouwehands Dierenpark redt twee verwaarloosde beren uit Oekraïne

RHENEN - Twee bruine beren uit Oekraïne komen vrijdag aan in Ouwehands Dierenpark in Rhenen. De dieren, Ljalja en Malysh, zijn via een crowdfundingactie van stichting Bears in Mind naar Nederland gehaald. Met het geld dat de actie heeft opgebracht is ook het binnenverblijf van de beren opgeknapt.