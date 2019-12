Eis van vijf jaar om mishandelen stiefzoontje

Het jongetje werd op 3 juni in comateuze toestand door de man zelf en de oma naar het ziekenhuis in Groeninge gebracht. De Nederlander beweerde dat de peuter in de douche gevallen was maar dat was volgens de arts niet mogelijk. Het slachtoffertje liep een hersenbloeding op en was tien dagen in levensgevaar. Volgens de openbaar aanklager heeft de jongen een blijvende verlamming in zijn linkerarm en is zijn zicht aangetast.

Omdat het de derde keer in korte tijd was dat het kind werd opgenomen met verwondingen, telkens als de man uit Den Bosch bij zijn vriendin in Kortrijk logeerde, viel de verdenking snel op hem.

Het OM eiste ook een schadevergoeding van 35.000 euro van de man. Het vonnis is op 23 december.