Rechtszaak Groningen was kansloos

De provincie was van mening dat de bouwbedrijven tweehonderd kavels moesten afnemen toen ze in 2007 uit het project de Blauwe Stad stapten, maar uit geheime afspraken bleek dat er geen sprake was van die verplichting. Het geheime reglement was volgens Argos bij de toenmalige gedeputeerde Marc Calon bekend. Bovendien waren alle verplichtingen aan de provincie in 2009 al afgekocht. De beslissing om toch aan de zaak te beginnen was volgens betrokkenen politiek gemotiveerd.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik