Jongen (15) aangehouden voor vuurwerk dat agenten verwondde

Demonstranten tijdens een manifestatie tegen racisme en politiegeweld in de VS op het Glitterplein bij de Erasmusbrug. Ⓒ Robin Utrecht

ROTTERDAM - De politie in Rotterdam heeft een 15-jarige jongen aangehouden voor het gooien van zwaar vuurwerk naar agenten. Een agent liep een gescheurd trommelvlies op en een ander een schaafwond aan een been. Zes agenten kregen last van oorsuizen