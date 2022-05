Jonge vrouw neergestoken in Hilversum na beroving, omstanders pakken dader

Het slachtoffer liep door de straat toen de dader op een fiets haar van achter aanviel en haar tas afpakte. Ze raakte daarbij lichtgewond aan haar schouder. De vermoedelijke dader wilde na de steekpartij vluchten, maar omstanders grepen in. Volgens de politie wisten ze de man te overmeesteren. De politie kwam met meerdere voertuigen naar de Havenstraat en arresteerde de man. Agenten hebben een mes in beslag genomen.

Het is de tweede steekpartij in een week tijd in Hilversum. Zondag overleed een vrouw na een steekincident in een huis in de Laanstraat. Een 17-jarige jongen werd daarvoor opgepakt.