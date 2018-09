Maagdenhuis moet worden ontruimd

Dat besliste de rechtbank in Amsterdam vrijdag in een kort geding dat de Universiteit van Amsterdam (UvA) tegen de actievoerders had aangespannen. De UvA eiste dat de demonstrerende studenten het pand binnen vier uur zouden verlaten. De studenten wilden zaterdag en zondag nog een festival houden, maar daar ging de rechter niet in mee.

De universiteit kan tot ontruiming overgaan na dagtekening van het vonnis. Of het tot een ontruiming van het Maagdenhuis in Amsterdam komt en wanneer die dan plaatsvindt is, is nog onduidelijk. „De bal ligt bij de Universiteit van Amsterdam”, aldus een woordvoerder van de gemeente vrijdag.

Een deurwaarder gaat vrijdag nog langs de bezetters van het Maagdenhuis. Er zal dan vermoedelijk een tijdstip bepaald worden waarop de studenten het gebouw moeten hebben verlaten. Als dat op niets uitdraait, kan de universiteit voor een ontruiming assistentie vragen aan de gemeente Amsterdam en de politie.

Volgens de raadsman van de UvA hebben de bezetters de afgelopen weken voor 500.000 euro schade aangericht in het pand en zijn er incidenten geweest met gewonden. „Er zijn plafonds kapotgemaakt, er zijn kamers opengebroken en er is grafitti aangebracht.” De advocaat reageerde niet op een verzoek van de bezetters het enorme schadebedrag te onderbouwen.

Het bestuur vreest voor nog meer schade in het monumentale pand in Amsterdam, dat sinds eind eind februari is bezet. „Er zullen drugsgebruikers en beroepsactivisten zijn”, zegt de advocaat. De studenten verklaarden dat ze tijdens hun 'Festival der Wetenschappen' voor eigen beveiliging zullen zorgen.

De bezetters, verenigd in de groepering De Nieuwe Universiteit, kondigden al aan het Maagdenhuis maandag of eventueel zondagavond te verlaten. Hun advocaat liet weten dat er slechts een rekening was van 245 euro voor de reparatie van de voordeur.

