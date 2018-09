Comité 4 en 5 mei komt met 'vrijheidsselfie'

Om de persoonlijke verhalen van mensen over vrijheid onder de aandacht te brengen, start het Nationaal Comité 4 en 5 mei vrijdag de campagne 'Selfie voor de vrijheid'. Dat gebeurt met een mobiel fotohokje waar het comité mee door het land gaat toeren. Daarin kunnen mensen zich met het nationale symbool van 4 en 5 mei, de fakkel, laten fotograferen inclusief een eigen quote over herdenken, vieren of leven in vrijheid en democratie.