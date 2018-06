India evacueert ruim 5600 mensen uit Jemen

De evacués zijn per boot en vliegtuig in veiligheid gebracht. Staatsluchtvaartmaatschappij Air India had achttien extra vluchten geregeld om personen te evacueren. Indiase marinevaartuigen hebben sinds eind maart 1670 personen uit onder meer de havenstad Aden in het zuiden van Jemen gehaald.

In Jemen strijden sjiitische Houthi-rebellen tegen de internationaal erkende regering. De regering krijgt steun van een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië, die al meer dan twee weken luchtaanvallen op doelen van de rebellen uitvoert.