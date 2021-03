Aangifte na weghalen Roermondse dassen om ’pletten’ andere dieren

Nadat de dassen weg waren, werd met groot materieel het terrein bouwrijp gemaakt, waarbij onder meer konijnen, vossen en bunzingen het loodje zouden hebben gelegd, en mogelijk eekhoorntjes met hun jongen zijn verdreven, aldus de werkgroep.

In opdracht van de provincie Limburg werd in februari op een braakliggend stuk land aan de Hambeek in Roermond een dassengezin van vader, moeder en twee baby’s gevangen en vervolgens naar een dierenopvang in het Belgische Opglabbeek gebracht. Daar zitten ze nog steeds.

De dassen moesten weg omdat op de lap grond nieuwbouw is gepland. Normaal mogen dassen niet tijdens de paar- en zoogtijd verplaatst worden. Maar de provincie zorgde tot woede van natuurbeschermers voor een ontheffing, omdat de projectontwikkelaar snel aan de slag wilde, waarna de dassen werden gevangen. Het Limburgse statenlid Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren deed hiervoor eerder al aangifte wegens dierenmishandeling.

Op 1 maart is begonnen met het bouwrijp maken van het voormalige leefgebied van het dassengezin. Zo zijn bomen op het terrein gekapt en vegetatie verwijderd. Daarbij zouden volgens de natuurorganisaties dieren gedood of verdreven zijn. Mogelijk zit er volgens de organisaties nog een das, maar daar is niet naar gezocht.

De organisaties zijn ook boos omdat er nog steeds niet voor nieuw onderkomen is gezorgd voor de gevangen dassen. Moeder das heeft de twee gevangen baby-dasjes verstoten, omdat moeder en de baby’s te lang van elkaar gescheiden waren. „De jonge dasjes zijn nu weesjes”, aldus de werkgroep.

De projectontwikkelaar was dinsdagavond niet voor commentaar bereikbaar. In mei wordt begonnen met de bouw van de 35 nieuwe vrijstaande woningen, die inmiddels allemaal verkocht zijn.