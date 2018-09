Vermiste Kamiel dood teruggevonden in Belgisch kanaal

De vermiste vrouw die is teruggevonden was een 53-jarige inwoonster van het Belgische Bocholt. Beiden zijn met hun auto te water geraakt in het kanaal van Herentals naar Bocholt.

De 42-jarige Van Gils uit Budel werd sinds 25 maart vermist. De politie sluit een misdrijf uit volgens het persbureau Belga.