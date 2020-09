Proces liquidatiebende Himalaya hervat: ’Levens in gevaar door actie OM’

Volg de tweets van onze verslaggeefster Saskia Belleman onderaan dit bericht.

Een van die verdachten is Khalid J. (36). Hij is de man die in het najaar van 2019 in Dubai bezoek kreeg van zijn advocaten Leon van Kleef en Nico Meijering. Wat zij niet wisten is dat de advocaten door de politie in Dubai werden geschaduwd op verzoek van justitie in Nederland. Justitie dacht dat de advocaten een ontmoeting zouden hebben met de op dat moment meest gezochte crimineel in Nederland, Ridouan Taghi. Dat bleek niet het geval.

Dat de advocaten werden gevolgd en geobserveerd kwam toevallig naar buiten. Het Openbaar Ministerie vond dat de actie geoorloofd was, maar maakte er achteraf niet zelf melding van.

Volgens Van Kleef is er geen enkele rekening gehouden met de veiligheid van de advocaten en van Khalid J. Na hun bezoek is de politie in Dubai „vol op Khalid J.” gaan zitten, zegt de advocaat.

Marteling

Khalid J. schreef zelf in een brief dat hij werd bedreigd met marteling. Hij kreeg te horen dat men „alles van hem wist” en ook dat zijn ontmoeting „niet met gewone advocaten” was. Zijn verhoorders dreigden hem naar een plek te brengen waar hij „huilend op zijn knieën zou smeken weg te mogen.” En hij kreeg te horen dat hij deel uitmaakte van de ’Engelen des doods’ van Ridouan Taghi. Zijn familieleden, tot aan een neef van 15 aan toe, werden afgeluisterd en gevolgd.

Ook zou hij op de hoogte zijn geweest van het pendelen door Ridouan Taghi tussen Iran en de Emiraten, twee landen die niet bepaald met elkaar op goede voet staan. Volgens Van Kleef is justitie in Nederland er de oorzaak van dat Khalid J. werd beschouwd als een terrorist die dezelfde behandeling moest krijgen als Ridouan Taghi. Beiden zijn „als een hete aardappel” het land uitgezet zonder dat daar een uitleveringsverzoek aan ten grondslag lag.

’Doel heiligt middelen’

Van Kleef wil de onderste steen boven hebben over de informatie die Nederland heeft gedeeld met Dubai. „Kennelijk heerst de opvatting dat het doel de middelen heiligt als de verdenking maar ernstig genoeg is.”

