Weer Russische generaal laan uitgestuurd na uiten van kritiek op legerleiding

Het gaat om de 49-jarige majoor-generaal Vladimir Seliverstov, die sinds januari in de regio Bachmoet diende en te boek stond als een van de jongste en meest roekeloze generaals binnen het Russische leger. Volgens de berichten van onder andere militaire bloggers werd hij ontslagen, geschorst of opgepakt.

Ook hij was te kritisch, zo lijkt het. Zijn verwijdering wordt toegeschreven aan zijn „onbuigzame aard.” „Onvrede over de omstandigheden in de gebieden waar Russische soldaten zich verdedigen tegen het Oekraïense leger hebben ertoe geleid dat hij geklaagd heeft tegen de legerleiding, wat geleid kan hebben tot zijn ontslag”, aldus ISW. Officieel is zijn ontslag nog niet, „maar het past wel in wat we al vaker gezien hebben binnen het Russische leger.”

Ivan Popov

Het is niet de eerste keer dat een hoge pief binnen het Russische leger ontslagen wordt sinds het begin van de invasie in Oekraïne. Vladimir Poetin gaat geregeld met de grove borstel door zijn legerleiding wanneer mensen hem teleurstellen of hij het idee heeft dat het allemaal niet voldoende opschiet. Zo verdween eerder deze week majoor-generaal Ivan Popov nog.