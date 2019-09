Trump bevestigt: zoon Osama bin Laden is gedood

De dood van Hamza bin Laden, die in de voetsporen van zijn vader leek te willen treden, was eind juli al gemeld door Amerikaanse functionarissen en media. Volgens de Amerikaanse regering is de dood van Hamza een klap voor het terroristische netwerk al-Qaeda. Osama bin Laden werd begin mei 2011 ten tijde van president Obama geliquideerd door Amerikaanse militairen in de Pakistaanse plaats Abbottabad, waar hij was ondergedoken.

Hij geldt als de oprichter van een terroristisch netwerk van soennitische extremisten dat sinds de negentiger jaren bloedige aanslagen in onder meer Afrika en Amerika heeft gepleegd. De aanslagen in het noordoosten van de VS in september 2001 brachten de Amerikaanse regering ertoe er alles aan te doen hem uit de weg te ruimen. Osama was toen in Afghanistan. De VS vielen datzelfde jaar nog Afghanistan binnen, maar vonden Osama bin Laden pas tien jaar later.

