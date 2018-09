Vorig jaar ook incident op vliegveld Hilversum

Dat ongeluk gebeurde bij het opstijgen. De helikopter stortte neer, viel om en kwam met de wieken in het gras. Daarna brak brand uit. De helikopter, die werd gebruikt voor rondvluchten, proeflessen en vervoer van bekende Nederlanders, werd compleet vernield.

De oorzaak is niet opgehelderd. Waarschijnlijk heeft de piloot tijdens het opstijgen even niet goed opgelet, maar hij kan zich daar niets van herinneren. De twee andere inzittenden hebben ieder een andere lezing van wat er is gebeurd. De helikopter zelf was in orde.