Einde impeachment-pauze Pelosi

’Laat de getuigen spreken’ is de oproep van deze betoger bij het Capitool, het Amerikaanse parlementsgebouw in Washington. Ⓒ Foto AFP

WASHINGTON - De tweede fase van de impeachmentprocedure tegen President Trump kan volgende week beginnen. De Democratische leider in het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi waarschuwde haar collega’s in de Senaat dat ze mogelijk woensdag de ’articles of impeachment’ al zullen krijgen.