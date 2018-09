Eerste toestel Rode Kruis in Sanaa

Het eerste toestel met hulpgoederen van het Rode Kruis is geland in Jemen. „Eindelijk is het eerste vrachtvliegtuig met 16,4 ton aan medicijnen, verband, infusen en instrumenten voor operaties geland in Sanaa”, twitterde Robert Mardini, het hoofd van het Internationale Kruis voor het Midden-Oosten vrijdagochtend.