'Clinton maakt kandidatuur binnenkort bekend'

Volgens bronnen binnen de Democratische partij kondigt Clinton haar kandidatuur voor de presidentsverkiezingen in 2016 mogelijk dit weekend al aan, bericht ABC News. De New Yorkse krant Daily News meldt dat de aankondiging zondag wordt verwacht. De oud-minister van Buitenlandse Zaken zal haar kandidatuur dan vermoedelijk bekendmaken via een videofilmpje of sociale media, aldus een betrokkene.

Clinton deed ook in 2008 een gooi naar het presidentschap, maar werd toen in de voorverkiezingen uitgeschakeld door Barack Obama. De zittende president kan zich in 2016 echter niet opnieuw kandidaat stellen, omdat hij al twee termijnen aan de macht is. Clinton geldt daardoor als de gedoodverfde favoriet om namens de Democraten deel te nemen aan de verkiezingen.