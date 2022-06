Premium Het beste van De Telegraaf

Agent liep blauw op oog op bij aanhouding Nederlander Pedo-activist Nelson M. kan tot wel 50 jaar cel krijgen in Mexico: ’Waarom waarschuwde Nederland niet?’

Tijdens de persconferentie over de aanhouding van Nelson M. werden beelden getoond van zijn arrestatie door de Mexicaanse politie

Amsterdam - De uit Nederland gevluchte pedo-activist Nelson M. (27) was volgens de Mexicaanse justitie bezig met het ’kopen van een puber’ in Mexico. Zijn beoogde slachtoffer zou een jongetje van 10 of 11 jaar zijn. Met zijn arrestatie afgelopen zondag heeft de politie van Mexico deze letterlijke mensenhandel verijdeld.