Jongen (16) opgepakt voor neersteken vrouw (21) na hockeyfeest

Het slachtoffer dat net van een hockeyfeest in Schiedam kwam, werd zaterdagavond 16 april zomaar vanuit het niets neergestoken op de Kortedijk in Vlaardingen. Zij werd voorbij gefietst door een man die haar eerst voorbij fietste, omkeerde en haar vervolgens in haar rug stak. Ze dacht eerst dat ze een klap kreeg. Toen bleek dat het ging om een steekwond, is ze direct naar een ziekenhuis overgebracht. Het gaat inmiddels goed met de vrouw.

De politie opende meteen de jacht op de verdachte en zette een groot team van rechercheurs op het onderzoek. Ook werden al snel, tegen de gewoonte in, beelden van de verdachte getoond in opsporingsprogramma’s. Afgelopen dinsdagavond liet Opsporing Verzocht betere beelden van de verdachte zien. De jongen heeft zich uiteindelijk zelf op Koningsdag gemeld bij de politie. Hij zit vast en wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Mede omdat hij minderjarig is, zijn politie en Openbaar Ministerie terughoudend met verdere berichtgeving.