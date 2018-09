Werkonderbreking politie dreigt bij cybertop

Ze hebben minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) tot maandag gegeven om met een voorstel voor een betere cao te komen. Als dat niet gebeurt, volgen er hardere acties. Werkonderbrekingen zijn daar onderdeel van, laten de bonden weten. Ze hopen hiermee de politieke druk op de minister te verhogen en gehoor te krijgen voor hun cao-eisen.

Vanaf volgende week zullen de bonden agenten meerdere keren vragen het werk neer te leggen om vakbondsbijeenkomsten bij te wonen. Dat zal onder meer gebeuren tijdens de top Global Conference on Cyber Space.

Die internationale bijeenkomst over cybercrime wordt volgende week donderdag en vrijdag gehouden in Den Haag. Daarbij zullen veel buitenlandse ministers en andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zijn, onder wie EU-buitenlandchef Federica Mogherini.

Ook bedrijven als Facebook en Microsoft, organisaties als Bits of Freedom en Human Rights Watch en internationale organen als Europol, Interpol en de Wereldhandelsorganisatie doen mee.

Volgens Gerrit van de Kamp, voorzitter van politiebond ACP en sprekend namens de gezamenlijke politievakbonden, gaan ook de meer publieksvriendelijke acties gewoon door. Zo schrijven agenten alleen nog bekeuringen uit bij „grove schendingen” van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen volstaat het om een waarschuwing te geven.

Verder houden ze op gezette tijden langzaamaanacties op snelwegen en 'sireneacties'. Een langzaamaanactie die voor dinsdag gepland stond op rijkswegen in Noord-Holland, Utrecht, Rotterdam en Limburg gaat niet door. De actie wordt in plaats daarvan in één keer uitgebreid tot een landelijke estafetteactie op 21 april. Dan zullen politievoertuigen van Groningen naar Maastricht/Eindhoven rijden met een snelheid van 60 kilometer per uur.