Nederlandse F-16's ingezet bij slag om Tikrit

De gevechtsvliegtuigen hebben volgens hem „geen grote rol” in de strijd gespeeld. Tikrit was de thuisbasis van voormalig dictator Saddam Hussein. Voor IS was de stad van groot strategisch belang onder meer omdat hier belangrijke aanvoerlijnen voor de terreurgroep lopen. „Ze hadden zich er flink genesteld.”

De generaal ziet wel dat het accent van de missie steeds meer wordt verlegd naar ondersteuning van Iraakse grondtroepen. „Daar moet vooral de winst geboekt worden.” IS heeft door de inzet van de coalitie „grote verliezen” geleden en is daardoor flink beperkt in zijn optreden. Tot dusver werden vooral logistieke en commandodoelen van IS aangepakt.

Door de val van Tikrit ligt de weg naar Mosul open. Dat is één van de grootste steden van het land en is stevig in handen van IS. De Iraakse premier Haider al-Abadi zinspeelde er deze week al op dat Mosul het volgende doelwit is. Als Nederlandse vliegtuigen daarbij worden ingezet, zal de nadruk meer liggen op ondersteunen van grondtroepen, zei Middendorp.

De zes Nederlandse toestellen (twee zijn mee op reserve) die opereren vanuit een basis in Jordanië, zijn vooral actief in het noorden van Irak. De F-16's hebben de afgelopen zes maanden meer dan 350 keer hun wapens ingezet. Er zijn „voor zover geen aanwijzingen” dat er burgerslachtoffers zijn gevallen door de inzet.

De Nederlandse inzet van F-16's duurt een jaar en loopt in oktober af. Er is nog geen besluit gevallen over een mogelijke verlenging. Ook is er nog geen uitnodiging om langer te blijven, zei Wim Geerts, directeur-generaal politieke zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, op de persbriefing.

Circa 130 Nederlandse militairen geven ook nog training aan Koerdische strijders en Iraakse commando's. De trainingen in Arbil en Bagdad verlopen voorspoedig, aldus Middendorp.