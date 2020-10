’Vliegmaatschappij zet mondkapjesweigeraars op lijst met terroristen’

„Door de pandemie heen hebben we ons ten volle ingezet om onze mensen te beschermen, onze klanten en onze netwerken”, schrijft Ed Bastian aan het personeel in de memo, die in handen van Amerikaanse media is gevallen.

„Het dragen van een masker is een van de eenvoudigste en meest effectieve maatregelen die we kunnen nemen om overdracht te verminderen, en daarom heeft Delta ze al lang verplicht voor onze klanten en onze mensen. Sinds deze week hebben we 460 mensen aan onze no-fly-lijst toegevoegd omdat ze weigerden te voldoen aan de maskervereisten.”

In Amerika, en overigens ook in andere delen van de wereld, komt het sinds de pandemie geregeld tot opstootjes of erger in vliegtuigen als het om mondkapjes en andere coronaruzies gaat. Zo werd in september een moeder met haar 2-jarige kind uit een vliegtuig gezet, omdat het jochie zijn mondkapje niet op wilde doen. De vliegtuigmaatschappij ging daarvoor later diep door het vuur.