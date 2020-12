’Menselijke resten gevonden bij spottershut Luyksgestel’

Hoe de brand bij de hut is ontstaan, is nog niet zeker, maar: „Er lijkt een explosie aan vooraf te zijn gegaan.”

Door de brand was asbest vrijgekomen, de omgeving werd afgezet. Er is onderzoek gedaan bij de hut, en daarbij werden de ’mógelijk menselijke resten’ aangetroffen: „Derhalve is nader uitgebreid onderzoek naar de aard van de resten. We zijn nu onderzoek aan het doen na de identiteit van die persoon.”

Eerder werd er ook een vermissing gemeld in de omgeving. Het is niet duidelijk of de vermissing van deze man met de zaak te maken heeft. Een woordvoerder van de politie hoopt volgende week meer te kunnen zeggen over de identiteit.

Verband tussen de zaken?

„Of er een verband is tussen de vermissing van de man en de brand in de hut, is niet duidelijk. We zijn een uitgebreid onderzoek gestart en houden rekening met alle scenario’s. De man en zijn fiets zijn vooralsnog niet gevonden”, meldt de politie op Twitter. Wie meer weet wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Locatie hele nacht bewaakt

In verband met de ingevallen duisternis is het onderzoek donderdagavond gestaakt. De locatie rondom de spottershut is afgezet en de situatie zoals hij werd aangetroffen is ’bevroren’. De plek wordt gedurende de nacht bewaakt. Vrijdagochtend ging het onderzoek verder, waarna ook de menselijke resten werden ontdekt.