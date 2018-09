Hardlopers: Klepperende klompen

Welk product liep het best?

„De klompen. Onze familie verkoopt al 400 jaar klompen en de winkel is er sinds 1835. We hebben blank geschuurde exemplaren, gekleurde en voor de toeristen natuurlijk ook met tulpen erop. Ze kosten tussen de 10 en de 30 euro. We hebben ruim zestig paar verkocht.”

Hoe komt dat denkt u?

„Het toeristenseizoen is weer begonnen. En deze week was er weer voor het eerst kaasmarkt, met de kaasdragers en kaasmeisjes.” ”

Wie kopen het houten schoeisel?

„Naast kaasmeisjes en toeristen zien we ook stratenmakers, mensen met een volkstuin en kinderen. Kinderen vinden klompen leuk om dat het kleppert. Volwassenen hebben vaak voor het eerst sinds hun kindertijd weer een klomp aan. We hebben extra dikke passokken om te laten voelen dat een klomp echt prettig kan zitten.”