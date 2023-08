Burger King aangeklaagd: klanten vinden Whoppers te klein

In de aanklacht claimen klanten dat de Whopper er in de advertenties tot wel 35% groter uitziet, met meer dan twee keer zoveel vlees vergeleken met wat er in werkelijkheid aan klanten werd geserveerd. „De beweringen van de eisers kloppen niet”, liet Burger King weten aan BBC. Verder voerde de fastfoodgigant ter verdediging aan dat het niet verplicht was burgers te leveren die er „precies zo uitzien als op de foto.”

Dat een fastfoodketen in Amerika wordt aangeklaagd door klanten die niet tevreden zijn over de omvang van hun snacks is zeker geen unicum. Ketens als McDonald’s, Wendy’s en Taco Bell hebben hier al vaker mee te maken gehad.

