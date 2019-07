Iran test ballistische raket

De raket is niet buiten de landsgrenzen geweest en was volgens de VS geen bedreiging voor andere landen. Iran wordt de laatste tijd extra in de gaten gehouden, omdat het vorige week in de Straat van Hormuz olietankers opbracht en een Amerikaanse drone naar beneden haalde.

