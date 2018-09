Canada bestookt IS nu ook in Syrië

Het Noord-Amerikaanse land deed al mee aan de strijd tegen IS in Irak, maar besloot vorige maand ook in Syrië in actie te komen. Volgens Defensieminister Jason Kenney is de regering vastberaden de terreurdreiging tegen Canada aan te pakken en „internationale stabiliteit en veiligheid te bevorderen.”

