Ingewijden: verdere versoepelingen vanaf 18 mei als coronacijfers blijven dalen

Als de cijfers het toelaten wil het kabinet dinsdag besluiten om vanaf 18 mei de tweede stap van het openingsplan in werking te laten treden. Attracties in de buitenlucht, zoals dierentuinen en pretparken, openen dan weer de poorten voor bezoekers. Verder mogen onder voorwaarden sportscholen en muziekscholen open.

Zomervakantie

Dinsdag komt het kabinet in ieder geval met een boodschap voor reizen naar het buitenland en de zomervakantie. Op 15 mei loopt het huidige reisadvies af. Alle landen in de wereld kleuren nu nog ’oranje’. Het advies is om nu alleen voor noodzakelijke reizen over de grens te trekken.

Waarschijnlijk wordt dinsdag bekendgemaakt hoe richting de zomer landen waar de coronasituatie onder controle is weer op ’geel’ te zetten. Dat betekent dat reizen naar die landen weer kan.

Het kabinet zou zich vorige week al buigen over nieuwe versoepelingen, maar vanwege de druk in de ziekenhuizen ging dat niet door. De laatste dagen daalt het aantal nieuw opgenomen coronapatiënten.