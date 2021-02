Plastisch chirurg wil vrouw met superlijm in haar wel ’redden’

Dat doet dr. Michael Obeng gratis, meldt New York Post. Tessica Brown uit Louisiana zou woensdag al naar Los Angeles vliegen om zich te laten behandelen. Die behandeling kost normaal gesproken 12.500 dollar. Een crowdfunding-actie leverde Brown al 13.000 dollar op, maar dat geld kan ze nu in haar zak houden.

Tessica Brown spoot een maand geleden een spuitbus met superlijm, zogeheten Gorilla Glue, in haar haar, omdat ze geen haarlak meer in huis had. Een poging om met aceton de lijm weg te halen, maakte het alleen maar erger. Dat Gorilla Glue niet meer uit haar haar te verwijderen was, kon zij niet weten, claimde ze, want dat stond niet expliciet op de verpakking. Dus overwoog ze een aanklacht.

Dr. Michael Obeng Ⓒ Latour/Variety/REX/Shutterstock

Dr. Obeng is van plan een medische lijmverwijderaar te gebruiken, maar snel gaat dat niet. De complete procedure zou zomaar drie dagen in beslag kunnen nemen, zo melden verschillende media.