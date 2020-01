Nog altijd geen griepepidemie in Nederland

Ⓒ Hollandse Hoogte / Paulien van de Loo

UTRECHT - Terwijl de verspreiding van het nieuwe coronavirus in China het nieuws domineert, blijft een griepepidemie in Nederland vooralsnog uit. Het aantal griepgevallen is tot nog toe onder de epidemische grens gebleven. Over het algemeen is rond deze tijd van het jaar wel sprake van een griepgolf.