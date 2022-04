Code geel: files en ongelukken door winters weer

Sneeuw op de daken en in de straten van Zaandam in april. Ⓒ ANP

DE BILT - Op veel plekken in het land zorgt de winterse neerslag voor gevaarlijke situaties op de weg. Met name in het midden, oosten en zuiden is er verkeershinder door de sneeuwval. Het KNMI heeft tot vrijdagmiddag in acht provincies code geel afgegeven voor gladheid door winterse neerslag. Alleen in Zeeland, Limburg, Friesland en Groningen geldt de weerswaarschuwing niet.