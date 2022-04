Code geel: Nederland ontwaakt in wit landschap

De ochtendspits was vrijdag niet veel drukker, ondanks de sneeuwval, meldt de ANWB. Op het hoogtepunt om 07.55 uur stond er 136 kilometer file, op een normale vrijdag is dat ongeveer 75 kilometer. „Het was niet veel drukker op de weg, veel mensen hebben er toch voor gekozen om thuis te werken of later op pad te gaan”, aldus de verkeersdienst van de ANWB.

De grootste drukte was op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag. In beide richtingen waren daar ongelukken, waardoor weggebruikers een uur vertraging hadden. Op de A27 en A28 zijn vrachtwagens geschaard door de gladheid, die wegen moesten gerepareerd worden.

In acht provincies was code geel van kracht vanwege de sneeuw. In de loop van de ochtend verdwijnt de sneeuw en de gladheid doordat het warmer wordt.

Rijkswaterstaat heeft sinds donderdagavond 19.00 uur 6 miljoen kilo zout gestrooid en de hele nacht met sneeuwschuivers gereden. Rijkswaterstaat meldde 39 kilometer file op de snelwegen rond 08.45 uur. Dat is drukker dan gebruikelijk op vrijdagochtend. De ANWB zag ongeveer 60 kilometer file op snelwegen en provinciale wegen op hetzelfde moment.

„Ga je de weg op, pas dan je rijstijl eventueel aan”, waarschuwt Rijkswaterstaat. „Rijd iets rustiger en houd meer afstand. Mocht je strooiwagens tegenkomen, geef die mensen de ruimte.”

De NS meldt vooralsnog geen verstoringen door het winterse weer.

De posbank bij Velp Ⓒ Persbureau Heitink

6 graden

Vanuit het noorden wordt het in de loop van de dag op steeds meer plekken droog, schrijft Weeronline. De sneeuw op de wegen smelt snel zodra de sneeuwval afneemt. De temperatuur loopt vanmiddag op tot zo’n 6 graden aan zee en 4 graden in het binnenland.

Komend weekend

Komend weekend blijft het winters met op zaterdag in het oosten nog een beetje sneeuw. Ook zondag trekken er een paar buien over het land. ’s Nachts kan het vriezen en ook de ochtenden kunnen koud zijn met vorst tot halverwege de ochtend, meldt Weeronline.