Nederland ontwaakt in wit landschap

Kopieer naar clipboard

Amsterdam - Grote delen van het land ontwaken in een wit landschap. Vooral op grasvelden, auto’s en tuinmeubelen ligt op veel plaatsen 3-5 cm sneeuw. Op de Veluwe en de heuvels bij Nijmegen is meer dan 10 cm gevallen. De wegen zijn over het algemeen goed begaanbaar. De sneeuwval beperkt zicht gedurende de dag geleidelijk tot het oosten en zuidoosten. Met het oplopen van de temperatuur in Nederland verdween om 10.07 code geel als sneeuw voor de zon van de website van het KNMI. Dat betekent dat er in Nederland geen weerswaarschuwing meer gelden.