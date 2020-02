Vermiste kat na weken 40 kilometer verderop aangetroffen

Want wat bleek: het dier werd 40 kilometer verderop gevonden nadat het twee weken eerder was weggerend vanuit Elst (Gelderland). De kat ging er vandoor na een aanrijding met een auto. Mederwerkers van de dierenambulance wisten de in Veenendaal gevonden kat vervolgens makkelijk te traceren.

„De kat had een chip en als daar dan vermist op staat, weet je dat je goed nieuws brengt”, vertelt een medewerker aan Omroep Gelderland.

Het baasje heeft haar huisdier inmiddels weer in de armen gesloten.